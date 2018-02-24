"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم 350 مؤتمراً لدعم السيسي

كتب- محمود رمزي:

قال الدكتور محمد منظور، المُنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، إن الحملة بكل هيكلها التنظيمي بجميع محافظات الجمهورية ستشارك بكل قوة في دعم الحملة الرسمية للرئيس تحت الشعار المُوحد "تحيا مصر".

وأضاف منظور، في بيان له، اليوم السبت، أن الحملة تخطط لعقد ما لا يقل عن 350 مؤتمرًا بمختلف القرى والمحافظات في الجمهورية بالتنسيق مع حملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية، مُؤكدًا أن الحملة حريصة كل الحرص على اختيار الأكفأ من قياداتها للتواصل مع المواطنين في تلك المؤتمرات لشرح الانجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الأولى.

كما أشاد المُنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بتصريحات المهندس محمد هيبة، الأمين العام للحملة بالمؤتمر الثاني للحملة الرسمية، التي أكد فيها أن مصر استطاعت أن تنتقل من مرحلة "اللادولة" إلى مرحلة "الدولة" بفضل قيادة الرئيس السيسي خلال الأربع سنوات الماضية، وأن الحملة سخرت مجهودها للحملة الرسمية للرئيس لتكون نواة حقيقية تعتمد عليها الدولة في تحقيق طموحات الشعب المصري خلال السنوات القادمة. ​