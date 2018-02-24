الأعلى للإعلام: بدء توافد الإذاعيين الأفارقة للمشاركة بالدورة التاسعة عشر للناطقين بالعربية

القاهرة- مصراوي:

بدأ فجر اليوم وصول عدد من الإذاعيين الافارقة إلى مطار القاهرة الدولي لحضور الدورة الأساسية التاسعة عشر للناطقين بالعربية، التي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

تبدأ فعاليات الدورة يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من فبراير وتستمر لمدة أربعة أسابيع ويبلغ عدد الاعلاميين المرشحين لحضور الدورة التدريبية خمسة عشر إعلامياً من ثماني دول إفريقية مختلفة وهي (السودان – أوغندا -النيجر- جيبوتي – غينيا كوناكري- مالي – موريتانيا - الصومال ).

ويحرص مركز التدريب والدراسات الإعلامية على توفير المحاضرات النظرية والعملية في كافة تخصصات الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، على أيدي كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات إلى جانب اعداد برنامج ترفيهي وسياحي يشتمل على زيارة لأهم الاماكن الاثرية والتاريخية وكذلك بعض القرى السياحية بالمدن الساحلية بمصر.

ويعد هذا المركز تجسيدا واقعيا وحقيقة ملموسة لمسئوليات مصر تجاه قارتها الإفريقية علاوة على ذلك فإنه يعد أيضا تعبيرا عن إيمان مصر بحتمية وضرورة التعاون المشترك المثمر بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق نهضة إعلامية إفريقية تتواكب مع تحديات العصر.

كما يلعب المركز دورا هاما في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية من جهة والعلاقات الإفريقية الإفريقية، من جهة أخرى ففي خلال فترة إقامة الدراسين يتعرف كل منهم على عادات وتقاليد وثقافات دول القارة الإفريقية الأخرى، ومن خلال مركز التدريب والدراسات الإعلامية وما يقدمه من خدمات تدريبية وتعليمية وسياحية وتثقيفية يستطيع الاعلامي الإفريقي أن يعود إلى بلده حاملا صورة حقيقية عن طبيعة الحياة في مصر، وأن يكون سفيرا لها في بلاده.​