حملة موسى مصطفى: دورنا لا يقل عن دور السيسي في ثورة 30 يونيو

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد سامح أبوخالد، منسق حملة موسي مصطفى في محافظة الشرقية، إن الدور الذي يلعبه المهندس مصطفى موسى، في الانتخابات المقبلة لا يقل عن دور الرئيس السيسي في ثورة 30 يوليو.

واضاف خلال كلمته في مؤتمر دعم المرشح موسى مصطفي في انتخابات الرئاسة، ان مصر بير وتعيش افضل عصورها الديمقراطية، لافتا الي ان ما يثار على السوشيال ميديا عن مصر ليس صحيح ولابد من المصريين عدم الانسياق وراء هذه الاكاذيب.

وطالب المصريين بالنزول في الانتخايات لاثبات لن مصر بها ديمقراطية وحرية كبيرة.​