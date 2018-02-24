نائب رئيس الغد: العزوف عن الانتخابات الرئاسية خيانة للوطن

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المجلس المصري للقبائل العربية والمصرية، إضافة إلى نقابة الفلاحين وحزب الغد، دعم المهندس موسى مصطفى موسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد سيد عبيدي، نائب رئيس حزب الغد، خلال مؤتمر انطلاق الحملة الانتخابية لحملة موسى مصطفى موسى، أن الانتخابات المقبلة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، لافتا إلى أن الشعب المصري لا بد أن يثبت للعالم أن مصر حصن الأمة ودرع الوطن العربي، ولذلك ندعو الشعب المصري للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن جميع أحزاب مصر بها مؤيدون للمرشح موسى مصطفى، لافتاً إلى أن العزوف عن النزول للانتخابات خيانة للوطن. ​