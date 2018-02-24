برلمانية: نعلم بقرارات السياحة بشأن العمرة منذ 5 أيام.. وتقدمنا بطلبات إحاطة

كتبت- هند الشامي:

كشفت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحات لمصراوي، أن نواب لجنة السياحة يعلمون بقرار وزارة السياحة بشأن الشروط المالية الجديدة، والضوابط الخاصة برحلات العمرة، منذ 5 أيام، مؤكدة أن عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة للجنة، إلا أنها لم تنظر بعد.

وبسؤالها عن تجاهل اللجنة برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، لهذه الطلبات أو عقد اجتماعا طارئا للجنة، قالت "قد تكون اللجنة ارتأت تأجيلها"، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تناقش بأولى اجتماعات اللجنة والمزمع عقدها في 4 مارس.

ووصفت أمين سر لجنة السياحة، القرار بأنه "قرار مجحف وصعب، وسيؤدي لتوقف عمل شركات السياحة "المتوسطة"، وستشهد خسائر بسبب هذا القرار، موضحة أن متوسط المعتمرين المصريين بالعام يبلغ أكثر من 9 مليون سيصل للثلث حال تطبيق هذا القرار.

وكانت قد اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات العمرة فى أول مارس ٢٠١٨.

وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين فى الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودى لمن سبق له أداء العمرة العام الماضى أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف اليها نسبة 50٪‏ من المبلغ (أى ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذى يؤدى العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن فى حساب خاص بالبنك المركزى، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية.

ويستثنى أيضاً المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفى برامج العمرة المسجلين بالوزارة.​