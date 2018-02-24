موسى مصطفى: أقدر الرئيس السيسي لكننا نعيش في ديمقراطية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح بانتخايات الرئاسة المقبلة، إن مصر دخلت مرحلة مهمة جدا بإجراء الانتخابات المقبلة، مضيفا: "أقدر الرئيس السيسي، لكن نحن نعيش في ديمقراطية".

وأوضح موسي: "لا بد أن نتكاتف في الانتخابات المقبلة حتى يعرف العالم من مصر، فالرئيس القادم هو من سيقود البلاد في أصعب فترة في تاريخها".

وطالب موسي الشباب والرجال وسيدات مصر بالنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة للوصول بالبلاد لبر الامان.

وأكد رئيس حزب الغد، أن مصر يحاك ضدها المؤامرات في الداخل والخارج، وأن التكاتف سيحمي مصر من هؤلاء المغرضين. ​