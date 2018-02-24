النائبة أنيسة حسونة: إعادة تخطيط شوارع القاهرة ضرورة ملحة لحل مشكلة المرور

كتب – محمود رمزي:

تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة بشأن إعادة تخطيط شوارع مصر بطريقة سليمة تتفق والمعايير العالمية الحديثة مع إقتراح البدء بمحافظة القاهرة كنموذج ضمن إستراتيجية تستهدف باقي المحافظات.

وقالت "حسونة"، فى طلبها، وحسب بيان، إن هناك دراسة حديثة عن أزمة المرور بالقاهرة صادرة عن البنك الدولى بالاشتراك مع المعهد القومى للنقل التابع لوزارة النقل تشير إلي أن الزحام المروري فى القاهرة يتسبب فى خسائر سنوية للدولة تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، بما يعادل 4% من إجمالى الناتج المحلى السنوى للدولة، تشمل تكاليف الوقود والآثار الصحية الناتجة من سوء نوعية الهواء والحوادث، بجانب التأخير فى الانتقال وزمن الوصول.

وذكرت الدراسة، إن مشكلة الازدحام المروري فى القاهرة تنتقل من سيئ إلى أسوأ، ففى حالة القيام برحلة فى ساعات الذروة يجب على المرء أن يتوقع قضاء ضعفى الوقت المعتاد على الأقل، ويجب على المرء أن يأخذ فى الحسبان وقتا إضافيا لمواجهة حالات التأخير غير المتوقعة المتكررة، سواء بسبب حوادث الطريق أو عمليات التفتيش الأمنية أو تعطل المركبات.

وأوضحت حسونة، إن مشكلة المرور ترتبط ارتباطا وثيقاً بتخطيط المدن وكذلك تنظيم حركة ومرور المشاة والتي تعتبر فى مقدمة برامج تنظيم المرور فى المدن الكبري وهو ما لم يوضع له برنامج شامل بالنسبة لمختلف مناطق مدينة القاهرة وشوارعها وفقا للأصول الفنية والمعايير الدولية.

وطرحت النائبة، أن تضع الحكومة ووزارة التخطيط تحديدا إستراتيجية من شأنها حصر المناطق التى بها أرصفة من عدمه فى القاهرة، والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، مطالبة بعقد بروتوكول تعاون مع أصحاب المحلات التى تجاور الأرصفة ومساهمتها فى رصف المناطق المجاورة لها نظرا لما له مكاسب مشتركة تعود على صاحب المحل بالنفع وزيادة الإنتاج والمبيعات.​