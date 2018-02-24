مطارالقاهرة يجري استعداداته لاستقبال موسم العمرة

كتب - طه عبيد:

يجري مطار القاهرة الدولي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، تجهيزاته لليوم الخامس على التوالي استعدادا لبدء موسم العمرة التي تستمر على مدار 3 شهور.

وحرص مكي عسكر مدير مبني الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصرللطيران ، علي متابعة تجديد المبنى بالكامل بلمبات الليد والصيانة لباقي الخدمات، استعدادا لانطلاق موسم العمرة، ومن المتوقع أن تنقل الشركة من خلال المبنى حوالي نصف مليون معتمر.

واعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الضوابط الجديدة لموسم العمرة للعام الجاري، على أن تبدأ أولى الرحلات الخميس المقبل، وتكون آخر رحلة في 15 شوال، وإعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم العمرة من قبل.