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السكك الحديدية تكشف أسباب مصرع شخصين على خط "أسوان- القاهرة"

12:49 ص السبت 24 فبراير 2018
السكك الحديدية تكشف أسباب مصرع شخصين على خط "أسوان- القاهرة"

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء الجمعة، عن اقتحام دراجة بخارية يستقلها شخصان مزلقان الجبانة بين المراشدة ودشنا بالكيلو متر ٥٧٨.٨٠٠ على خط أسوان- القاهرة وهو مغلق لمرور قطار رقم ٨٧ نوم أسوان- القاهرة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه نتيجة اقتحام الدراجة البخارية مزلقان الجبانة وهو مغلق بالشادوف لعبور القطارات، ورغم إطلاق سائق القطار السارينة لتحذيرهم، وعدم التزام سائق الدراجة البخارية بتعليمات المرور من على المزلقانات تسبب في كسر ماسورة الهواء للجرار، ووفاة سائق الدراجة وزميله.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

هيئة السكة الحديد أسوان جثة

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