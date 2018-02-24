"مؤشرات نهائية".. إعادة بين عبد الغني وأبو سنة في انتخابات المهندسين بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي على منصب نقيب المهندسين في القاهرة "المرحلة الأولى"، وجود إعادة بيم كل من مرشح قائمة "مهندسون في حب مصر"، اللواء هشام أبو سنة ومرشح قائمة "الاستقلال الموحدة"، النائب محمد عبد الغني في الصراع على الفوز بمقعد نقيب القاهرة والذي يتنافس عليه 8 مرشحين.

وشهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة إقبالًا متوسطًا اليوم، من المهندسين للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة القاهرة الفرعية التى تعد أكبر نقابة فرعية للمهندسين، حيث وتتنافس 3 قوائم انتخابية فى الانتخابات، أبرزها "مهندسون فى حب مصر" التى يرأسها المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، المرشح نقيبا للمهندسين، وقائمة "تيار الاستقلال" التى يرأسها طارق النبراوى النقيب الحالى، و"اتحاد المهندسين" التى يرأسها مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى.

ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية للانتخابات الجمعة الموافق 2/3/2018، التي تشمل انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، وانتخاب رئيس نقابة فرعية في حالة الإعادة، بينما تحدد يوم الجمعة الموافق 9/3/2018 في حالة الإعادة على منصب النقيب العام.

وتتم عمليه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والتي تشمل انتخاب رئيس نقابة فرعية وأعضاء مجلس نقابة فرعية وأعضاء مجالس الشُعب فوق السن وتحت السن، والتى تبلغ 34 لجنة عامة و562 لجنة فرعية، موزعة على مستوى الجمهورية.