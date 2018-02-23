أحد سكان عقار "منشأة ناصر المنهار": الأهالي أبلغوا الحي بوجود تصدعات في المبنى

كتب - معتز عباس

قال محمود رشدي، أحد سكان عقار" منشأة ناصر المنهار"، إنه لم يكن متواجدا في العمل لحظة انهيار العقار، بينما يمكث به زوجته وأولاده، وتم إبلاغه تليفونيًا بالحادث من الأهالي والجيران، متابعًا: "فيه شقة فيها 5 أفراد دول كلهم ماتوا".

وأضاف "رشدي" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا يحيى، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أنه قام بإخراج بنته، وزوجته من أسفل العقار، مشيرًا إلى أن العقار لم يكن آيلا للسقوط، وكان عبارة عن عمارة تحتوي على 8 شقق فقط موجود بها سكان.

من جانبه قال محمود إبراهيم، أحد سكان عقار المنهار إن الأهالي أبلغوا الحي من قبل عن وجود تصدعات بالعقار، وتم تسجيل تلك الشكوى في المركز الخاص بحي منشأة ناصر، وعلى الرغم من ذلك لم يتحرك أحد.

وأشار إلى أن التصدعات التي نشأت نتيجة وجود بعض الأبنية الجديدة التي تتم في المنطقة، موضحًا أن هناك مساحة ألف متر يتم بنائها ملاصق للعقار المنهار.

وأكد أنه قبل عمليات البناء التي تمت مؤخرًا لم تكن هناك أي تصدعات أو مشكلات في العقار، لافتًا إلي أن آخر استغاثة للحي كانت منذ شهرين.