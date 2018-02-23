إحباط محاولة تهريب أدوية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية المخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.​

وذكرت جمارك مطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة خطوط طيران النيل رقم 191 القادمة من صبيحة، اشتبه خالد عبد العظيم مأمور التفتيش في الراكب المصري (م . أ . ي)، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أدوية أو أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفىي.

وبعرض الأمر على عماد إسماعيل نائب مدير الجمرك، قرر تكليف ربيع عيد مأمور الجمارك بتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيًا، تبين وجود كمية من الملابس والهدايا الشخصية، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين ارتدائه بنطلون (ترنج) داخل جيوبه 28 أمبول دواء، يستخدم لمنع السيولة، و16 شريط بكل منها 14 قرص تستخدم لمنع تأكل العظام مخفاة ، مشيرة إلى أن قيمة التعويضات المستحقة 250 ألف جنيه .

قرر الدكتور إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 11 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.