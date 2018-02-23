البطاريق في طريقها مصر لأول مرة.. تجهيزات خاصة و"خبراء يابانيين"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن عدد البطاريق المستوردة يصل إلى 10 بطاريق، في المرة الأولى التي تستورد مصر فيها هذا النوع.

وأضاف عبدالكريم، في تصريح لمصراوي، أن الإدارة أخذت عينات من البطاريق منذ 21 يومًا؛ لتوقيع الكشف عليها والتأكد من خلوها من أي أمراض.

وتأجل وصول شحنة البطاريق التي كان مقرر وصولها اليوم الجمعة، لصالح "مول مصر" بمدينة 6 أكتوبر إلى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن المجموعة القادمة تصل مصر مع خبراء يابانيين، لمتابعة برنامج تغذيتهم وعلاجهم.

وقال إن الحجر الطبي وافق على دخول البطاريق لتقديم عرض خاص بأحد المولات الشهيرة.

وقالت مصادر بالحجر البيطري في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن وصول الشحنة تأجل لتصل فجر الاثنين المقبل، على أن يكون إنهاء إجراءات وصولها وحفظها في سيارات مكيفة بطريقة عالية؛ تمهيدا لنقلها إلى مدينة 6 أكتوبر.