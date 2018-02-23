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"البنَّا": السودان يوافق على تخصيص أراضٍ للاستثمارات الزراعية

04:19 م الجمعة 23 فبراير 2018
"البنَّا": السودان يوافق على تخصيص أراضٍ للاستثمارات الزراعية

الدكتور عبد المنعم البنا

القاهرة - أ ش أ:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، مع نظيره السوداني الدكتور عبد اللطيف العجيمي، اليوم الجمعة بالخرطوم، سبل تعزيز ودفع التعاون الزراعي بين البلدين بما يحقق صالح الشعبين.

وقال البنا -عقب لقائه الوزير السوداني على هامش اجتماعات المؤتمر الإقليمي لقارة أفريقيا لمنظمة الفاو المنعقد بالعاصمة السودانية - إنه تمت مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات الزراعية بين مصر والسودان بكل وضوح وشفافية، واقتراح إجراءات محددة لتعميق التعاون في المجال الزراعي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجانب السوداني وافق على تخصيص مساحات من الأراضي الزراعية في ولايات الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان، للاستثمارات الزراعية المصرية، بهدف جذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال المصريين والاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الزراعي، وزيادة الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في البلدين بصفة خاصة والمنطقة العربية بوجه عام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على المضي بالتعاون الزراعي بين البلدين إلى أقصى مدى ممكن، بما يدعم اقتصاد الدولتين ويحقق الأهداف المرجوة من التعاون الثنائي نحو مستقبل أفضل للشعبين، مؤكدا على العلاقات التاريخية الأزلية التي تربط مصر والسودان.​

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وزير الزراعة السودان عبد المنعم البنا

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