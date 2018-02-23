مطران بـ"القدس" لوفد بريطاني: لن يتمكن أحد من اقتلاع جذورنا

كتب- إسلام ضيف:

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بسبسطية، اليوم الجمعة، وفدًا من اتحاد المعلمين البريطاني -الذي يزورون الأراضي الفلسطينية حاليًا.

ورحب المطران عطا الله حنا، بزيارة الوفد، ووضعهم في صورة ما يحدث في المدينة المقدسة من انتهاكات خطيرة تستهدف الشعب الفلسطيني، ومقدساته وأوقافه ومؤسساته، وقدم تقريرًا تفصيليًا عن أحوال مدينة القدس.

وحسب بيان، اليوم الجمعة، أوضح رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس للوفد البريطاني، أن الفلسطينيين يدافعون عن كرامتهم وحقوقهم، ومتمسكين بثوابتهم الوطنية، ولهم الحق في الحرية ببلدهم بعيدًا عن ممارسات الاحتلال وظلمه وقمعه وهمجيته.

وقال حنا: "نثمن زيارتكم للأراضي الفلسطينية، ونحن معنيون بالتواصل مع كل أصدقائنا المنتشرين في سائر أرجاء العالم، وأتمنى أن تتسع رقعة أصدقائنا لأن قضيتنا قضية حق وعدالة، بل هي أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".

وشدد رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس على رفض الظلم والقمع والاستبداد الُممارس بحق الشعب، موجهًا حديثه للوفد: "نحن فلسطينيون ونفتخر بانتمائنا لهذه الأرض المقدسة، وسنبقى كذلك، ولن تؤثر علينا أي قرارات أمريكية أو سياسات احتلالية ظالمة، جذورنا عميقة في تربة هذه الأرض، ولن يتمكن أحد من اقتلاعنا".