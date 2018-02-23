"السيسي وموسى" في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.. والدعاية تبدأ غدًا

كتب- طارق سمير:

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارًا بالقائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية 2018.

وتضمنت القائمة، في بيان صحفي للهيئة حصل "مصراوي" على نسخة منه، اليوم الجمعة، كل من عبد الفتاح سعيد حسين خليل وشهرته عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي)، وموسى مصطفى موسى محمد وشهرته (موسى مصطفى موسى (رئيس حزب الغد).

وأكدت الهيئة، على موافقتها على الطلب المقدم من الممثل القانوني للرئيس السيسي بشأن اختيار رمز النجمة، والموافقة أيضًا على الطلب المقدم من موسى مصطفى موسى بشأن اختيار رمز الطائرة.

يشار إلى أن وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، تبدأ الدعاية الانتخابية من غدًا السبت لمدة 28 يومًا حتى 23 مارس المقبل.