البيئة: مكافحة تلوث زيتي بمدينة الطور ومحاسبة المتسبب

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، توجيهاته بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة تلوث زيتي بمدينة الطور لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغا يفيد بوجود تلوث بالزيت الخام بشاطئ الجبيل شمال مدينة الطور محافظة جنوب سيناء.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم على الفور تشكيل لجنة عاجلة من المحميات الطبيعية بسيناء والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس لمعاينة التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قامت اللجنة بعمل مسح كامل للمنطقة لتحديد منطقة التلوث وتقييم الموقف.

وأشار البيان إلى أنه تبين من المعاينة انحصار التلوث بشاطئ منطقة الجبيل وهو عبارة عن زيت خام حديث وصل إلى الشاطئ في شكل بقع زيتيه متقطعة بأطوال مختلفة، وقد تم أخذ عينات من التلوث الموجود على الشاطئ لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة الموجودة بالمنطقة للتعرف على المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة التسهيلات الخاصة بشركات البترول الموجودة بالمنطقة، وقد قامت الهيئة بتكليف مركز الطور لمكافحة التلوث التابع لها للدفع بمجموعة عمل متخصصة لمكافحة التلوث وإزالته من الشاطئ وجاري متابعة الموقف حتى الانتهاء من أعمال المكافحة وتنظيف الشاطئ.

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