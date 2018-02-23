649 مليون جنيه أرباح القابضة للمطارات العام الماضي

كتب - طه عبيد:

‎اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ميزانية العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والمنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧، وبلغت أرباح القابضة للمطارات 649 مليون جنيه، في حين بلغت أرباح الشركات التابعة مليارًا و459 مليون جنيه.

وأوضحت الميزانية، تحقيق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، زيادة في الأرباح عن العام الماضي، بلغت نسبتها 327%، وبلغت جملة الإيرادات نحو 709 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 495 مليون جنيه بنسبة 231%، وزيادة عن المخطط بنحو ٢٥ مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحسب بيان اليوم الجمعة، بلغت التكاليف والمصروفات نحو 60 مليون جنيه، بانخفاض عن العام السابق نحو 4 ملايين جنيه بنسبة 6%، وبانخفاض عن المخطط نحو 6 ملايين جنيه بنسة 9.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 649 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو 491 مليون جنيه بنسبة 327 % وبزيادة عن المخطط بنحو 31 مليون جنيه بنسبة 5%.

وبالنسبة للشركات التابعة، بلغت جملة الإيرادات نحو 10 مليارات و499 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 4 مليارات و180 مليون جنيه بنسبة 66.1 % وبزيادة عن المخطط بنحو 3 مليارات و486 مليون جنيه بنسبة 50 %، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 9 مليارات و400 ألف جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو 3 مليارات و601 مليون جنيه بنسبة 66.2 %، وبزيادة عن المخطط بنحو 2 مليار و913 مليون جنيه بنسبة 47.5%.

وتابع البيان: "بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو مليار و459 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 519 مليون جنيه بنسبة 65.8% وبزيادة عن المخطط بنحو 573 مليون جنيه بنسبة 64.7%".​