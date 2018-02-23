تأجيل وصول بطاريق "مول مصر" إلى الاثنين المقبل

كتب - طه عبيد:

تأجل وصول شحنة البطاريق القادمة من اليابان، التي كان مقرر وصولها اليوم الجمعة، لصالح "مول مصر" بمدينة 6 أكتوبر إلى يوم الاثنين المقبل.

وقالت مصادر بالحجر البيطري في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن وصول الشحنة تأجل لتصل فجر الاثنين المقبل، على أن يكون إنهاء إجراءات وصولها وحفظها في سيارات مكيفة بطريقة عالية؛ تمهيدا لنقلها إلى مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت المصادر، أن شحنة البطاريق يصل عددها إلى 20 بطريقًا، وتصل إلى القاهرة على طائرة شحن خاصة قادمة من اليابان؛ لاستخدامها في الأعمال ترفيهية.​