أكثر الكلمات إنتشاراً

الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 انتخابات المهندسين مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

تأجيل وصول بطاريق "مول مصر" إلى الاثنين المقبل

03:25 م الجمعة 23 فبراير 2018
تأجيل وصول بطاريق "مول مصر" إلى الاثنين المقبل

البطاريق

كتب - طه عبيد:

تأجل وصول شحنة البطاريق القادمة من اليابان، التي كان مقرر وصولها اليوم الجمعة، لصالح "مول مصر" بمدينة 6 أكتوبر إلى يوم الاثنين المقبل.

وقالت مصادر بالحجر البيطري في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن وصول الشحنة تأجل لتصل فجر الاثنين المقبل، على أن يكون إنهاء إجراءات وصولها وحفظها في سيارات مكيفة بطريقة عالية؛ تمهيدا لنقلها إلى مدينة 6 أكتوبر.

وأضافت المصادر، أن شحنة البطاريق يصل عددها إلى 20 بطريقًا، وتصل إلى القاهرة على طائرة شحن خاصة قادمة من اليابان؛ لاستخدامها في الأعمال ترفيهية.​

البطاريق اليابان مول مصر

الخبر التالى:

649 مليون جنيه أرباح القابضة للمطارات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان