"اطمن على نفسك".. ننشر أماكن إجراء تحاليل فيروس سي بـ 10 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، انطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي في الـ10 محافظات المتبقية يوم السبت المقبل، بعد بدء الحملة بـ 17 محافظة الأسبوع قبل الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية ومطروح والاسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد.

ويبلغ عدد نقاط التمركز 31 بإجمالي 124 سيارة طبية متنقلة، ليصبح إجمالي نقاط التمركز على مستوى جميع المحافظات 87 نقطة (348 سيارة طبية متنقلة).

وينشر مصراوي أماكن تمركز فرق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس سي.

ويقوم الفريق الطبي ‎بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل Elisa وRapid Test للكشف على الاجسام المضادة لفيروس "سي" ومن يثبت إيجابياته يتم تحويله لعمل تحليل الـ PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج، بالمجان.

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