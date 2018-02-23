أغرب وسيلة دعاية في انتخابات نقابة المهندسين -(صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير محمود بكار:

انتهجت مجموعة الحراك المعماري، المرشحة بانتخابات نقابة المهندسين (شعبة عمارة)، أسلوبًا دعائيًا مختلفًا في انتخابات المرحلة الأولى للنقابة.

ويتمثل الأسلوب الذي انتهجته المجموعة، في عمل "بروشور"، بتجميعه تتكون صورة المهندس حسن فتحي أحد رموز العمارة في مصر، وتخليدا له.

وقال المهندس حمدي السطوحي، أحد أعضاء المجموعة، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن المجموعة لا تتبع أي قائمة، وتهدف لرفع شأن شعبة العمارة.

وأضاف، أن المجموعة لن تدخل في صراعات مع القوائم التي أفسدت الانتخابات، على حد قوله.

وتوافد عدد كبير من المهندسين في الساعات الأولى من اليوم الجمعة؛ للمشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والتي تشمل انتخاب رئيس نقابة فرعية وأعضاء مجلس النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس الشُعب فوق السن وتحت السن، والتى تبلغ 34 لجنة عامة و562 لجنة فرعية، موزعة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية للانتخابات الجمعة الموافق 2/3/2018، التي تشمل انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، وانتخاب رئيس نقابة فرعية في حالة الإعادة، بينما تحدد يوم الجمعة الموافق 9/3/2018 للإعادة على منصب النقيب العام، إن حدثت.