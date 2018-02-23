مني عراقي: تعرضت للاغتصاب وعمري 10 سنوات

مصراوي:

قالت الإعلامية منى عراقي، إنها تعرضت للإغتصاب عندما كانت طفلة في عمر 10 سنوات، موضحة أن إلم الاغتصاب لا يشعر به سوي من مرّ بهذه التجربة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع علي قناة "بي بي سي عربي" أن العديد من مشاهير العالم تعرضوا لألم الإغتصاب في الطفولة، واعترفوا بذلك من خلال مشاركتهم علي هاشتاج "me too"، وأنها كانت واحدة من المدونين.

وقالت عن قرار إيقافها إنها ربما تكون أخطأت في أسلوب عرض الفكرة، لكنها غير نادمة علي المحتوي الذي قدمته في الحلقة.

وحددت محكمة جنح مصر القديمة، جلسة 18 مارس المقبل، لمحاكمة المذيعة منى العراقي، بتهم ارتكاب فعل فاضح علني يخدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة، وذلك في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.