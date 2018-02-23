غادة والي: معرض حواء الحلم يظهر النضج الإبداعي للمرأة المصرية

كتب- محمد عاطف:

أشادت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بمعرض "حواء الحلم" المقام في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي، ويستمر حتى 28 فبراير الجاري.

وقالت والي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لقد شاهدت الكثير من معارض الفنون التشكيلية المتميزة خلال الشهر الجاري، وأسعدني المستوى الجيد للأعمال المشاركة مما يعني أن إبداع المرأة المصرية في أنضج صوره".

ويشارك في المعرض نحو 30 فنانًا مصرياً من أجيال مختلفة بعضهم يعيش في مصر وبعضهم مقيم بالخارج، يقدمون أعمالهم المتنوعة عن المرأة.