رئيس ائتلاف الأغلبية بالبرلمان: "أنا جندي في حملة السيسي"

كتب- محمود رمزى:

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي كانت سببًا رئيسيًا في ظهور الائتلاف وتمثيل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكل فئات الشعب داخل مجلس النواب.

وأضاف السويدي، خلال كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه الحملة الرسمية للرئيس، بأحد فنادق القاهرة، الخميس: "سعيد بأنني جندي من جنود حملة الرئيس السيسي، وشرف لنا بأن نكون يدا واحدة للدفاع عن الوطن".

وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: "عند اتخاذ قرار التعويم كانت مصر كلها تعمل في مجال السوق السوداء للعملة، لكن القرار وضع الدولة على طريق الإصلاح الاقتصادي السليم، بعيدًا عن البيروقراطية التي كانت تحكم مصر قبل ذلك".

وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: "السيسى انخذ قرارات سياسية واقتصادية لدعم الدولة على حساب شعبيته ومستقبله، والأمانة في العمل والكلمة جعلته يتخذ قرارات اقتصادية صعبة".

وتنظم الحملة، المؤتمر الصحفي بأحد فنادق القاهرة، لتوضيح خريطة عملها خلال الفترة المقبلة، والدعاية الانتخابية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وتضمنت الحملات الشعبية المشاركة في الحملة كل من: حملة دعم مصر، ومواطن، وعلشان تبنيها، وكلنا معاك من أجل مصر.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم 24 فبراير الجاري.

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