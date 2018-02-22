الأوقاف: مؤتمر الشؤن الإسلامية رسالة فكرية دينية شاملة ضد الإرهاب

كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مؤتمر الأوقاف الدولي الثامن والعشرين المزمع عقده الاثنين المقبل، تحت عنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، سيطلق رسالة فكرية دينية شاملة لدعم صمود الدولة الوطنية، وتعرية الجماعات الإرهابية فكريًا.

وأكد وزير الأوقاف في تصريح له مساء الخميس، أن دعم الدولة المصرية في حربها حاليا ضد الإرهاب واجب وطني وشرعي وفرض عين على كل مواطن وفق موقعه ومسؤوليته بالمجتمع.

وأكد جمعة، الحاجة إلى اصطفاف وطني كبير لمواجهة الإرهاب، ودعا الشعب المصري بشتى فئاته الوقوف والتكاتف ومؤازرة قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.