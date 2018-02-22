حملة السيسي: "نراهن على وعي المصريين في الانتخابات الرئاسية"- صور

كتب- محمود رمزي:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك بعض الدعوات المصطنعة التي تستهدف بث حالة سلبية وإحباط المواطنين وافتعال الأزمات في المجتمع المصري.

وذكر أبوشقة أن الهدف من تلك الحملات المأجورة عدم ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مضيفًا: "هؤلاء يتمنون هذا المشهد، لكننا نراهن على وعي المصريين".

وأضاف أبوشقة، خلال مؤتمر اندماج الحملات الشعبية فى الحملة الرسمية للرئيس، بأحد فنادق القاهرة اليوم الخميس: "البعض راهن على عجز وفشل الحملة في انتخابات 2014، وعجزها على استيعاب الحملات الشعبية التي انتشرت في مختلف أنحاء الجمهورية، إلا أن المصريين تفاعلوا معها، ومصرون على النجاح، وأن نكون مثالًا في العمل الجماعي".

وتابع المتحدث الرسمي باسم حملة السيسي: "نحن ناجحون وقادرون على جمع الشتات، وتوحيد الجبهات، سواء كانت شعبية أو أحزابا أو حركات أو برلمانية سابقة و حالية".