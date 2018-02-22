الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء - في عدده رقم (107) - ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وتواصل مركز المعلومات - وفق التقرير الصادر اليوم الخميس - مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت وزارة الصحة، أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏، مشيرةً إلى أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: "إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره"، والثاني: "ضبط التوزيع ومتابعته"، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

وأعلنت الوزارة، أن هناك خطط جديدة لضبط إيقاع السوق الدوائي المصري بعيدًا عن الاستغلال، وذلك من خلال تدشين موقع إلكتروني جديد عليه بيانات الأدوية وأسعارها سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الاعتداد سواء بأي نقص للأدوية أو ارتفاع أسعارها إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150)، أما في حالة وجود أي شكوى يرجى الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏​