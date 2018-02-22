وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى نهاية أبريل

كتبت- عايدة رضوان:

عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بشركات المضارب الموردة للأرز لصالح هيئة السلع التموينية؛ لبحث خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، في توفير احتياجات السوق، وزيادة المعروض من الأرز الأبيض في المجمعات الستهلاكية ومنافذ البقاليين التموينيين.

وحضر الاجتماع الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبدالعزيز العايد، رئيس القطاع المالي بهيئة السلع التموينية، وشركات أبوضيف، والأمل للاستيراد والتصدير، والإيمان، ومضرب المنصور، ومؤسسة كريستال، وشيخ العرب، ومضرب السعيد، ومضرب الزعيم، وشركة أبوسمرة، وشركة العمدة لتجارة المحاصيل الزراعية، ومضارب الضحى، ومضارب جافكوا، ومضرب القدس، وشركة أحمد محروس، وشركة اللؤلؤة، وشركة الأصدقاء، وشركة المجد، ومضارب فارمس، وشركة سامي جروب، وشركة النور، وشركة المصطفى، والسنبلة.

وأعلن الوزير - خلال الاجتماع - توافر احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض لدى هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة يكفى حتى نهاية أبريل المقبل، مع استمرار معدلات التوريد الطبيعية لتعزيز الأرصدة.

وقال وزير التموين، إن إقبال المستفيدين على شراء الأرز ضمن المقررات التموينية لا يتعدى 20% بينما يتركز الإقبال على سلع السكر والزيت والدقيق والمكرونة والمسلي والجبن.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية بالحكومة لتشديد الرقابة على المنافذ لضمان تطبيق قرار حظر تصدير الأرز المحلي للخارج ومنع التهريب.

ووافق المصيلحي - خلال الاجتماع - على طلب الموردين بمضاعفة الكميات التي يتم توريدها لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 6100 للطن من الأرز الأبيض على أن يطرح في المجمعات الاستهلاكية ولدى البقاليين التموينيين بسعر 6.50 قرش للكيلو، كما وافق على طلب بعض الموردين المتعثرين بالإعفاء من غرامات التأخير المقررة من قبل هيئة السلع التموينية وسرعة سداد مستحقاتهم.

وتقدم الدكتور علي المصيلحي - في نهاية الاجتماع - بالشكر للشركات والمضارب الموردة لهيئة السلع التموينية لإلتزامهم بتوريد الكميات المتعاقد عليها.​