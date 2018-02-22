الحكومة تنفي تسبب مستشفى مصرية في وفاة سائح بريطاني

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء - في عدده رقم (107) - ما تردد في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتسبب أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة في وفاة سائح بريطاني بعد فصل المستشفى الأجهزة عنه نتيجة لعدم دفعه تكاليف علاجه.

وتواصل مركز المعلومات، وفق التقرير الصادر اليوم الخميس، مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحةً أن التقرير النهائي الخاص بتلك الواقعة أشار إلى أنه فور العلم بها تم تشكيل لجنة من العلاج الحر بالوزارة وأساتذة متخصصين، وتبين أن السائح يبلغ من العمر 39 سنة، دخل إحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة ‏في 18 مايو 2017، وهو في حالة غيبوبة لإصابته بفشلٍ كلوي، وتم وضعه بغرفة الرعاية المركزة، بجانب إرساله إلى مستشفى القصير العام لإجراء غسيل كلوي 3 مرات.

وتابعت وزارة الصحة، أن المستشفى لم تطلب من السائح دفع أي مستحقات مالية حتى وفاته مساء يوم الاثنين الموافق 29 من ذات الشهر، مشددةً على أن السائح ظلّ في المستشفى لمدة 11 يومًا يتلقى الخدمة بشكلٍ لائق ودون تقصير، على الرغم من رفض شركة التأمين الإنجليزية تغطية تكاليف العلاج منذ الأيام الأولى.

وأكدت وزارة الصحة، أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من سمعة مصر، خاصةً مع إجراءات الوزارة للاهتمام بالسياحة العلاجية في مصر، ومع مراقبة الوزارة في الوقت نفسه وبشكل مستمر لمدى التزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بقرار استقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بالمجان.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754)، أما في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على ‏الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط ‏الساخن لها (16528).​