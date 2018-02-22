الدميري يبحث مع وفد أوكراني التسويق السياحي المشترك

كتب يوسف عفيفي

استضافت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع المكتب السياحي ببراغ، وفدا إعلاميا يضم عددًا من كبار رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والمجلات المتخصصة، بمجال السياحة في أوكرانيا بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 22 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار الرحلات التعريفية التي ترعاها هيئة تنشيط السياحة للوفود الإعلامية وممثلي القطاع السياحي الخاص في الدول المصدرة للسياحة للترويج للمقصد السياحي المصري.

وأعدت هيئة تنشيط السياحة برنامجا سياحيا للوفد شمل الأقصر للتعرف على الأماكن السياحية والمناطق الأثرية كما تضمن البرنامج زيارة الغردقة ومرسى علم.

وفي ختام الزيارة، عقدت نهاد جمال الدين رئيس قطاع السياحة الدولية اجتماعا مع الوفد لاستطلاع رأيهم في الزيارة ومعرفة انطباعهم ومناقشة سبل تطوير تحسين الصورة الذهنية لمصر لإرسال الصورة الحقيقة عنها.

وفي سياق متصل يلتقي هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة الأحد المقبل مع وفد يضم 250 فردًا من أصحاب الشركات السياحية الأوكرانية (الأعلى حجزا للمقصد السياحي المصري)؛ لبحث آليات التسويق المشترك لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا.​