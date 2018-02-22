اتفاق بين الأوقاف والمركزي للتنظيم على تحديث الهيكل الإداري للوزارة

كتب – محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الخميس، أنه تمت مناقشة التطوير المقترح للهيكل الإداري للوزارة، والانتهاء من عملية تحديث البيانات الخاصة بها، بما يؤدي إلى تحديد وأداء المهام التنفيذية لكل إدارة بدقة وكفاءة عالية.​