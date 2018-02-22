حجازي: نتعاون مع التعليم العالي لحل أزمة تنسيق طلاب STEM(صور)

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، زيارة تفقدية لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمنوفية، اليوم الخميس، للاستماع لمشكلات الطلاب.

وأكد حجازي خلال الزيارة أن الوزارة حريصة على الاستماع لمشكلات الطلاب وأهمها مشكلة التنسيق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعلم على حل هذه المشكلة.

وأضاف حجازي أنه فيما يتعلق بقائمة المفاهيم، فقد تم وصولها بالفعل إلى المدرسة، إلا أن الطلاب أوضحوا أن القائمة طويلة؛ وبناء عليه وجه حجازي مديري عموم المواد الدراسية بمراجعتها مرة أخرى، كما وصل للمدارس نماذج المفردات الاختبارية URT.

وحضر حجازي حصة فيزياء مع الطلاب بالمعمل حيث كانوا يدرسوت تطبيقات قاعدة أرشميدس.