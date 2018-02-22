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البطاريق تصل مول مصر

04:18 م الخميس 22 فبراير 2018
البطاريق تصل مول مصر

مول مصر

كتب - طه عبيد:

صرح الدكتور صفوت مبارك، مدير عام الحجر الصحي البيطري بمطار القاهرة الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي غدا الجمعة، أول شحنة بطاريق في تاريخ المطار لنقلها إلى مول مصر.

وأوضح مبارك، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن شحنة البطاريق تقدر بعدد نحو 20 بطريقا قادما من دولة اليابان، ومتوجهة إلى مول مصر في مدينة 6 أكتوبر، مضيفا: "هذه أول مرة تدخل البطاريق مصر، باعتبارها حيوان له ظروف حياتيه خاصة إذ يعيش في المناطق الجليدية الباردة ويحتاج إلى ظروف مناخية خاصة".

وترجع إدارة وملكية مول مصر الواقع في مدينة 6 أكتوبر، لمجموعة الفطيم.​

البطاريق مول مصر صفوت مبارك الحجر الصحي البيطري مطار القاهرة الدولي

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