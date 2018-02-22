"عماد الدين" يُحيل وكيل "صحة الإسكندرية" للتحقيق بعد جولة مفاجئة بالمحافظة

كتب- أحمد جمعة:

أحال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور مجدي حجازي وكيل الوزارة بالإسكندرية للتحقيق، اليوم الأربعاء؛ على خلفية الجولة المفاجئة التي قام بها على مستشفيات محافظة الإسكندرية.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إحالة وكيل "صحة الإسكندرية" للتحقيق جاءت على خلفية توقف وحدة السكتة الدماغية عن العمل تماما على الرغم من افتتاحها عام 2017.

وأضاف في تصريحات له أنه "تم وضع لافتة على باب الوحدة بها اسم رئيس الجمهورية والوزير ووكيل الوزارة ومعلن أنه تم افتتاح الوحدة، على خلاف الواقع".​