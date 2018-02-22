ننشر جدول اجتماعات لجان "النواب" الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وتعقد اللجنة الفرعية المشكلة من قبل لجنة الخطة والموازنة اجتماعا يوم الأحد؛ لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء ومتابعة ما تم إعداده من قبل الوزارات العشر المعنية بتطبيق موازنة البرامج العام المالي 2018/ 2019.

في الوقت نفسه تعقد لجنة الخطة والموازنة 3 اجتماعات بدءًا من الأحد إلى الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة صيغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وتعقد لجنة الشئون الصحية، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، اجتماعين يوم الأحد؛ لمناقشة ودراسة إعداد مشروع قانون حول الأبحاث الإكلينية والتجارب السريرية، بحضور أحد الخبراء؛ لوضع رؤية ودراسة موضوع الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية على المرضى المتطوعين، بحضور الدكتور أشرف عبد العزيز الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة.

وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، 3 اجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وتواصل نظر برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2017/2018.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، بشأن حماية البيانات الشخصية، والتي سبق مناقشتها، قبل أخد الرأي عليها بشكل نهائي، في حضور ممثلي عدد من الوزارات، منهم الدفاع، الداخلية، الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أما يوم الثلاثاء، تناقش اللجنة التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017.

كما تعقد لجنة الشئون الافريقية اجتماعا يوم الأحد؛ لمناقشة الاقتراح المقدم من النائبة مي محمود أمينة سر اللجنة لبث ساعة هواء لكل من التليفزيون والإذاعة السنغالية لعرض رسالة مصر إلى أفريقيا والذي تمت الموافقة عليه من الجانب السنغالي.

وتواصل لجنة الإسكان خلال اجتماعها يوم الأحد القادم برئاسة المهندس معتز محمود مناقشة قانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية في اجتماعها يوم الاثنين، 3 قرارات جمهورية، وتناقش لجنة الشئون الخارجية في اجتماعها يوم الاثنين أيضًا تسيير الحوار الوطني الجنوب السوداني المعنية لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان.​