ننشر خريطة فعاليات "المؤتمر" لدعم السيسي في مختلف المحافظات

كتبت-مروة شوقي:

أعلن حزب المؤتمر، خريطة المؤتمرات الجماهيرية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، خلال الفترة القادمة، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وينظم "المؤتمر" بالتعاون مع المجلس القومي للقبائل العربية، برئاسة الربان عمر صميدة، عددًا من المؤتمرات الشعبية والفعاليات، بعدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، في حضور كوادر الحزب القيادية، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية في المحافظات.

وقال جهاد سيف، المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر، إن الحزب أعلن دعمه للرئيس من أجل مصر، نظرًا لما قدمه على مدار السنوات الماضية من إنجازات إصلاحية دالة على أنه في الطريق الصحيح الذي يرضى طموح المصريين.

وبحسب سيف، لمصراوي، فإن المؤتمر أطلق فعاليات حملة الوعي، لإدراك الحزب بأهمية الوعي الجماهيري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمية التركيز على البنية التحتية التي تحدث في مصر، والعمل على استيعاب الفترة الخارقة التي تمر بها مصر من حرب وجودية مع تيار الإسلاميين.

​وتابع: "أخذنا على عاتقنا عملية تفنيد ذلك على الأرض، من خلال مجموعه كبيرة من المؤتمرات الجماهيرية في كافة محافظات مصر، والتركيز على أهمية مشاركة الجماهير في الانتخابات الرئاسية".

كشف المؤتمرات الحزب لدعم الرئيس السيسي..