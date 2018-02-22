اليوم.. الجمعية العمومية للقابضة للمطارات والملاحة الجوية

كتب– طه عبيد:

تعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اليوم الخميس، اجتماعًا لاعتماد الميزانية الخاصة بالشركة ، وصرف الأرباح المقررة لجموع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة، بأنه سيتم صرف الأرباح للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فور انتهاء انعقاد جمعيتها العمومية المقرر لها غدا الخميس .

ينتظر العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة القرار بصرف الأرباح السنوية المقررة، عقب انتهاء الجمعيات الخاصة بالشركات التابعة، أسوة بزملائهم فى شركة مصر للطيران .