المتحدث باسم "النواب": نمارس الرقابة الرشيدة وننسق مع المؤسسات لنصل بر الأمان

القاهرة (أ ش أ):

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أن المجلس يمارس الرقابة الرشيدة وليس الرقابة المتعسفة، مشيرا إلى أن البرلمان يدرك طبيعة الظروف والإمكانيات المتاحة، ويعمل بالتنسيق مع المؤسسات للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

وقال حسب الله في حوار مع صحيفة الجمهورية تنشره بعددها الصادر اليوم الخميس إن المجلس سارع بتعديل عدد من القوانين بهدف تحقيق العدالة الناجزة، إذ قام المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب لتصبح مرحلتين فقط وليس 8 مراحل كما كانت من قبل، وتم إقرارها في أبريل الماضي.

وأضاف أن المجلس نجح كذلك في إنجاز قوانين لم يقترب منها السابقون وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي، كما تم إقرار مشروعات قوانين تجاوزت 500 قانون ما بين تعديلات وأخرى تم إصدارها سواء مشروعات جاءت من الحكومة أو النواب.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن هذه القوانين اتسمت بالواقعية والانحياز للمواطن، وأهمها ترميم الكنائس والخدمة المدنية وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للانتخابات كأول هيئة لإدارة الانتخابات بكل أشكالها، بالإضافة إلى قانون الاستثمار.