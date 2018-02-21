"دعم مصر" يجتمع بممثليه في المحافظات لبحث خطة دعم السيسي

كتبت-مروة شوقي:

ينظم ائتلاف دعم مصر، خلال الفترة القادمة، عدداً من المؤتمرات الجماهيرية، في المحافظات المختلفة، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وتشجيع المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ويعقد الائتلاف، مؤتمرًا جماهيريًا في الأقصر وأسوان، وقنا، وسوهاج، خلال أيام 27 و28 فبراير، و1 مارس، في حضور المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، وعدد من كوادر دعم مصر والقيادات البرلمانية.

واجتمع المهندس محمد السويدي، اليوم الأربعاء، بعدد من رؤساء وممثلي مقار الائتلاف في المحافظات المختلفة، وبحث تنظيم عدد من الفعاليات بعدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، في شهر مارس المقبل، لدعوة المواطنين إلى النزول وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتكاتف من أجل الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجهها مصر.