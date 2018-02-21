وزيرة التضامن تعود للقاهرة بعد مشاركتها في موتمر الحماية الاجتماعية بألمانيا

كتب- طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قادمة من فرانكفورت عقب مشاركتها في مؤتمر الحماية الاجتماعية والتشغيل في دول الجنوب بفرانكفورت في ألمانيا.

وشاركت "والي" في المائدة الوزارية المستديرة مع وزيرة الحماية الاجتماعية في باكستان مارفي ميخون ووزيرة التعاون الدولي في ألمانيا ونائب رئيس البنك الدولي، حيث تناولت أطر الحماية الاجتماعية التي نجحت في حماية المجتمعات من الصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو حماية المجتمعات من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تؤثر على الفئات الأدنى دخلاً في المدى القصير.

كما شاركت غادة والي في جلسة رئيسية لعرض ثلاث تجارب دولية للحماية الاجتماعية وهى تجارب اليابان ومصر وأوزباكستان.

يذكر أن المؤتمر الذي عقد لمدة يومين في مدينة فرانكفورت بألمانيا يعتبر منتدى دوليا لتبادل الخبرات ولإلقاء الضوء على التجارب الناجحة ومنها التجربة المصرية لبرنامج تكافل وكرامة، والتي تعتبر نموذجاً للتوسع الجغرافي، وفي الاستثمار في الأطفال والأسرة وفى تطويعها للتكنولوجيا بحيث تصل لأكبر عدد من المستفيدين وكانت هناك إشادة كبيرة بجهود مصر في هيكلة دعم الطاقة لصالح الطبقات محدودة الدخل واستثمار مصر في مشروطية التعليم والصحة وأهمية مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الرعاية الصحية والتشغيل باعتباره مكملاً لبرامج الحماية.