وزير الكهرباء يكشف إجراءات تأمين التغذية وسد فجوة الاستهلاك

كتب- محمد صلاح:

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء أمس، كلمة أثناء مشاركته في جلسة حول استراتيجية قطاع الكهرباء بمصر، والتي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

واستعرض شاكر عرضًا تقديميًا قدم في بدايته الشكر إلى الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة على تنظيم هذا الملتقى المهم.

وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وبالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، الأمر الذي أثّرَ على المستثمرينَ والمواطنينَ على حد سواء، وضعنا على قمة أولوياتنا سرعةَ مواجهة هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفير الطاقة اللازمة لخططِ التنميةِ الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور شاكر أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كل المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها.

وقال إن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كان أحد التحديات التي تواجه القطاع؛ لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها، وجار العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفي سبيل ذلك ينفذ القطاع خططًا طموحة اعتبارًا من العام المالي 2016/2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

ونوه إلى أن الشبكات الذكية تعتبر نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وأضح أن العمل جارٍ على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كل أنحاء الجمهورية، بعد الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنياً ومالياً) وجاري العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات للانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.