دفاع النواب تلتقي وزير الخارجية أول مارس

كتبت- أحمد علي وهند الشامي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها المُزمع عقده يوم الأحد الموافق 4 مارس القادم مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والعالمية ودور مصر فيها، وانعكاسات ذلك على الأمن القومي المصري.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن اللجنة اقترحت على رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تواجد كل من مكاتب لجان الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال، ومكتب لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب السيد فليفل، ومكتب لجنة الشئون الخارجية التي يرأسها النائب طارق رضوان.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل خلال الفترة القادمة متابعة مشروعات القومية وآفاق التنمية في محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، علاوة عن التخطيط لتنظيم عدة زيارات إلى المناطق الحدودية والنائية.