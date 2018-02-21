طلب إحاطة في "النواب" بشأن حافز الإثابة 200% للعاملين بوزارة الثقافة

كتبت-مروة شوقي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ بشأن صرف حافز الإثابة ال200% للعاملين بوزارة الثقافة.

وقال فؤاد، في بيان اليوم الأربعاء، إن هناك حالة تعنت من قبل الإدارة المالية بوزارة الثقافة في صرف حافز الإثابة الـ200% للعاملين بالوزارة، كما أوضحه عدد من شكاوى العاملين بالوزارة، والتي اقترنت بعدد من المستندات والوثائق التي تؤكد صحة تلك الإدعاءات.

وأوضح فؤاد، أن من بين ما يثبت صحة الادعاءات، أنه في تاريخ 4 أغسطس 2011، أرسل رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة خطابًا إلى رئيس الإدارة المركزية مرفق به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، بشأن القواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة، بجانب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011، بشأن صرف الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 51 لسن 2011، اعتبارًا من يوليو 2011، ووقع الوزير حينها بـ"يعمم وينفذ".

وأضاف فؤاد، أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2011، أرسل رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إلى رئيس الإدارة المركزية بشؤون مكتب المجلس الأعلى للثقافة، خطابًا يطالب فيه بمعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق القرارات المشار إليها وصرف حافز الإثابة للعاملين بالوزارة إعتباراً من 21 يوليو 2011، دون الحاجة إلى الرجوع لأي جهة، وبعد التطبيق يمكن الرجوع إلى وزارة المالية بعد إعداد دراسة مالية لتعزيز الميزانية، بشرط الالتزام ببنود المنشور الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية رقم 406 لسن 2011.

وذكر فؤاد، في بيانه أنه بتاريخ 6 مارس 2012، أرسل وزير المالية خطابًا لوزير الثقافة ردًا على ادعاءات الأخير بعجز ميزانية الوزارة في صرف ذلك الحافز، بأن ذلك العجز يمكن تداركه من خلال الأرصدة المرحلة لصندوق التنمية الثقافية-أرصدة سنوات سابقة-، والتي تقدر بحوالي 178.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2011.

وبتاريخ 5 يونيو 2012 أرسل الأمين العام بالوزارة خطاب لرئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بالدولة بوزارة المالية بطلب لتطبيق 200% حافز إثابة للعاملين بدلاً من 25% تطبيقاً لقرار رقم 977 لسنة 2011، برغم أن الميزانية موضح بها تطبيق الحافز، لافتا ان الجميع أمام تساؤل عن الهدف من هذا الخطاب، فضلاً عن إرسال مدير الإدارة العامة لشؤون العاملين في 30 أكتوبر 2012 إقرارًا بالموافقة على صرف الحافز والجهود غير العادية للعاملين بالأمانة العامة بديوان عام وزارة الثقافة، خلال إجازتهم الاعتيادية أياً كانت مدتها.