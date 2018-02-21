عمرو موسى يوجه 3 نصائح للشباب الراغبين في العمل الدبلوماسي

كتب- إسلام ضيف:

وجه عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، نصيحة للشباب الراغبين في العمل الدبلوماسي، قائلًا: "على الراغبين في العمل الدبلوماسي أن يعلموا أنها مهنة تحتاج إلى الإجادة، وهي ليست نزهة أو سياحة، بل تطلب قراءة واطلاع مستمر".

وأضاف "موسى" أثناء كلمته بندوة منعقدة في الجامعة الأمريكية: "على الشاب اختيار الزوجة المناسبة، الموضوع مش مجرد شغل، الموضوع أسرة أو بيت، الخارجية مهنة كأي مهنة لكن لها ظروف خاصة، ويجب على من يعمل بها أن يقرأ ويثقف نفسه".