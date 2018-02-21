وزير الزراعة يؤكد أهمية اجتماعات الدورة الـ 30 للمؤتمر الإقليمي لـ "الفاو"

كتب - أحمد مسعد:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا أهمية اجتماعات الدورة الـ30 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للوقوف على آخر التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة؛ لتعزيز الترابط الإقليمي فيما يخص السياسات العالمية والقضايا السياسية.

وقال الوزير - في تصريحات قبيل مغادرته القاهرة للمشاركة في الدورة الـ 30 للمؤتمر، والتي تعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 21 وحتى 23 فبراير الجاري- إن لهذه الاجتماعات أهمية كبيرة نتيجة لمشاركة 38 وزير زراعة من الدول الإفريقية وكبار المسئولين والخبراء من دول القارة السمراء وخارجها .

وأضاف أن هذه الاجتماعات سينتج عنها عدد من التوصيات والتوجيهات والتي ستعد بمثابة برنامج عمل للمنظمة ومكتبها الإقليمي خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن عددا من الموضوعات من بينها أوضاع الأمن الغذائي في أفريقيا، ووضع المكاتب اللامركزية وتشغيل الشباب في القطاع الزراعين والتنوع البيولوجي ،إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في أفريقيا.

وأوضح البنا أن الاجتماعات أيضا ستعتمد البرامج الخاصة بتحقيق الحفاظ على استدامة الموارد البحرية والنهرية ومعالجة القصور في استخدامات وتطبيقات نظم سلامة الغذاء بإفريقيا، فضلا عن مناقشة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ لتحقيق النمو الزراعي المستدام والتحول الريفي في أفريقيا، كذلك مناقشة الإجراءات المشتركة التي اتخذتها المنظمة وشركاؤها في مجالات مختلفة بهدف القضاء على الجوع بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن يعقد الوزير - على هامش هذه الاجتماعات- لقاءات مع عدد من المسئولين السودانيين من بينهم وزير الزراعة والغابات، ووزيرة الثروة الحيوانية، ووالي ولاية نهر النيل بجمهورية السودان؛ لبحث تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وتعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في إفريقيا من أجل تحسين وسائل الإنتاج وخلق فرص عمل لائقة وجاذبة للشباب.