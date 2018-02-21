العناية الإلهية تنقذ ركاب قطاري "الزقازيق والمنصورة" من كارثة محققة

كتب- أحمد نجيب:

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطاري الزقازيق والمنصورة من كارثة مروعة بعد تقابلهما على نفس السكة وجهًا لوجه.

وقال مصدر بالهيئة، لمصراوي، إن محطة قطارات سندوب بالمنصورة، شهدت صباح اليوم تقابل قطار الزقازيق المنصورة، وقطار المنصورة المتجه إلى القاهرة، ما بين محطة سندوب وشاوة، ولولا يقظة سائق قطار الزقازيق المنصورة الذي هدأ السرعة، وتوقف قبل الدخول إلى المحطة بمسافة، كما توقف قطار المنصورة المتجه إلى السنبلاوين لحدثت كارثة مروعة.

وأضافت المصادر: "شاهد السائق القطار المقابل له على نفس الخط، وتمكن سائقا القطارين من التوقف قبل الاصطدام بعدة أمتار بسيطة".

من جانبه وفي أول تعليق له، قال المهندس سيد سالم، إنه أمر بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في الواقعة لمعرفة السبب الحقيقي وراء مقابلة قطارين بنفس الاتجاه​.