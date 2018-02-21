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وزير الصحة يكشف موعد تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

04:15 ص الأربعاء 21 فبراير 2018
وزير الصحة يكشف موعد تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في مستشفيات بورسعيد، أول يوليو المقبل.

وقال "عماد"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الثلاثاء، إن المواطن سيدفع 5% من إجمالي دخله سنويًا -يستثنى منها غير القادرين- مقابل علاجه من جميع الأمراض.

وأضاف وزير الصحة أن موظفي الحكومة أو القطاع الخاص سيدفعون 1% فقط، بينما يتحمل صاحب العمل 4%، وإذا كان يعمل عملًا حرًا سيدفع الـ5%.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين أن المواطن سيدفع أيضا 2.5% عن زوجته، و1% عن كل طفل، مؤكدًا أن القانون "إلزامي على الجميع".

أحمد عماد الدين قانون التأمين الصحي الشامل عمرو أديب وزير الصحة

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