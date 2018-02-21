تعليق وزير الصحة على واقعة الشاب البريطاني المتوفي داخل مستشفى الغردقة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه تم إغلاق أحد المستشفيات الكبرى لرفضها علاج شاب واستقباله في الطوارئ، مؤكدا أنه سيتم إغلاق أي مستشفى يتم الإبلاغ عنه.

وأضاف "عماد"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، الذى يذاع على قناة ON E، مساء الثلاثاء، أن وزارة الصحة تتابع عن كثب واقعة وفاة سائح بريطاني في أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة، مشيرا إلى أن السائح دخل المستشفى وهو في حالة غيبوبة لإصابته بفشل كلوي، وتوفى إثر إصابته والنيابة قامت بالتحقيق في الواقعة.

وأوضح أن الواقعة كانت في شهر مايو الماضى، وأسرة السائح طالبت شركة التأمين بدفع التعويض لكنها رفضت، وهو ما أدى لنشر الخبر وهي حملة ممنهجة لضرب السياحة المصرية في الخارج.