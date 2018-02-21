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وزير الصحة: "نوبتجية" الممرضة المصرية بـ 12 جنيها في اليوم

03:54 ص الأربعاء 21 فبراير 2018
وزير الصحة: "نوبتجية" الممرضة المصرية بـ 12 جنيها في اليوم

الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان

كتب- حسن مرسي:

دافع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، عن حقوق الممرضات في مصر، قائلا: إن الممرضة المصرية ليس لها مثيل في العالم، مؤكدا تمثيلهم المشرف في مستشفيات دول الخليج.

وأضاف "عماد"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، الذى يذاع على قناة ON E، مساء الثلاثاء، أن الممرضة المصرية براتب نوبتجية 12 جنيها في اليوم، وتعمل وتتطور وتتعلم كل جديد، مشيرا إلى أنها ممرضة ماهرة ومن أفضل الكوادر المشرفة بغض النظر عن الأجر.

وشدد الدكتور أحمد عماد، على أن التمريض فى مصر ليس بالصورة السيئة التى يروجها البعض، مشيراً إلى وجود هيئات تمريض ممتازة بالمستشفيات المصرية.

أحمد عماد التمريض وزير الصحة عمرو أديب

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