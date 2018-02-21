وزير الصحة لـ"أديب": الدكتور يتقاضى 1400 جنيه في اليوم الواحد

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن رواتب الأطباء الذين يجري التعاقد معهم من الجامعات تبلغ 1400 جنيه في اليوم الواحد.

وأضاف "عماد"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، الذى يذاع على قناة ON E، مساء الثلاثاء، أنه وفقاً لقرار رئيس الوزراء، فإن الطبيب الحاصل على درجة دكتوراه من الجامعة، يبلغ راتبه 1400 جنيه يومياً، مشيراً إلى أن الطبيب فى هذه الحالة يكون متفرغاً للمستشفى، ويُجرى من 5 إلى 6 عمليات يومياً.

وأشار وزير الصحة إلى أن هؤلاء الأطباء يكونون مدرسين جامعيين ومساعدي مدرسين، ويقدمون خدمات طبية جيدة للمرضى.

وشدد الدكتور أحمد عماد على أن التمريض فى مصر ليس بالصورة السيئة التى يروجها البعض، مشيراً إلى وجود هيئات تمريض ممتازة بالمستشفيات المصرية.